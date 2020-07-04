Только после пятого теста у жительницы Китая обнаружили коронавирус

Коронавирус продолжает заражать людей по всему миру, в том числе и китайцев. К сожалению, разработанные тесты не обеспечивают точное обнаружение вируса в теле человека: у китаянки подтвердить Covid-19 смогли только с пятой попытки, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM со ссылкой на The Epoch TimesСитуация становится страшной, если проанализировать недостаточность тестов в большинстве стран мира и их неточность. 3 июля жительница Пекина с псевдонимом Лю, проживающая в районе Дасин, отправилась с мужем на рынок «Синьфади». Через некоторое время после этого, 14 числа, у мужа был диагностирован коронавирус.16 июня стало плохо и Лю: у женщины появились характерные симптомы (температура, поражение легкий). Рентгеновские снимки легких подтвердили пневмонию, тогда как тест на нуклеиновые кислоты дал отрицательный результат. Неделю женщина регулярно посещала врачей: она каждый раз проходила повторное тестирование. Четыре раза подряд тест отрицал наличие заболевания, хотя налицо было понятно, что коронавирус активно прогрессирует в организме китаянки.23 июня Лю была госпитализирована. Только пятый тест в больнице «Дитань» (Пекин) наконец-то подтвердил наличие инфекции. По словам врачей, подобное в их практике случалось не раз за последние месяцы. Например, 16 июня у работника того самого рынка тоже только с пятой попытки подтвердили коронавирус. Мужчина проживал в уезде Вэньлин (провинция Чжэцзян).Имеется немало людей, которые про нескольку раз повторяли тестирование (иногда по 6-7). Специалисты объясняют это тем, что в некоторых случаях инкубационный период вируса длится больше двух недель. Это объяснение не совсем подходит под ситуацию Лю, ведь у нее отчетливо были видны пятна в легких на снимках. Неэффективность тестов нуждается в тщательном исследовании и их усовершенствовании.