Алтайский край итогам года уступил звание самого толстого региона Новгородской области

Алтайский край оказался в числе регионов, на территории которых в 2019 году выявили больше всего граждан с ожирением. Рейтинг составило РИА «Новости» на основе данных статистического сборника Минздрава России. Край расположился на втором месте антирейтинга, хотя еще недавно Росстат сообщал о безусловном лидерстве Алтая по числу людей с избыточной массой тела.

В сборнике Минздрава приводятся данные о числе больных с впервые зарегистрированным диагнозом «ожирение» на 100 тысяч населения. В тройке лидеров: Новгородская область — 905,4, Алтайский край — 884,9, Ленинградская область — 851,7. Наименьшее число пациентов с ожирением в 2019 году было зарегистрировано в Чеченской Республике, Приморском крае и в Ингушетии. Всего в 2019 году в России было зарегистрировано 517 357 больных ожирением, что на 70 тысяч больше, чем годом ранее.

Примечательно, что в марте текущего года Росстат опубликовал результаты своего исследования рациона питания россиян. Выяснилось, что у 46,9 % мужчин и 34,7 % женщин обнаружена избыточная масса тела, и абсолютным лидером по числу тучных людей стал именно Алтайский край, где было зарегистрировано 120 213 людей с ожирением.

Отметим, что Алтайский край регулярно занимает лидирующую позицию по этому показателю. Например, подобные данные приводил Роспотребнадзор России. При этом специалисты дают неутешительный прогноз, прогнозируя тенденцию к росту показателей заболеваемости ожирением. Рекордный показатель был зафиксирован в Алтайском крае в 2017 году. Тогда этот диагноз был поставлен 5,4 % жителей. На втором месте находилась Магаданская область с 3,4 %, на третьем — Курганская с 2,8 %. Эксперты связывают ситуацию с рационом, который включает большое количество мучного и мало фруктов и овощей.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко ранее называл причину, по которой Алтайский край является лидером в России по количеству граждан с диагнозом «ожирение». Думец полагает, что это связано с хорошо налаженной работой медиков по регистрации случаев этого заболевания. Чуть ранее другой депутат Госдумы от Алтайского края Валерий Елыкомов связал небрежное отношение россиян к своему здоровью с бедностью и плохим питанием: большое количество мучного, крахмала в пище при несбалансированности диеты ведет к ожирению.