Стало известно, как выглядит изнутри обновленный НКЦ «Казань»

В распоряжении «БИЗНЕС Online» оказались фото национального культурного центра «Казань», реконструкция которого продолжается. Новые снимки демонстрируют вид изнутри.

Площадь книгохранилища составит более 4,5 тыс. кв. м, фондовместимость — более 2,2 млн единиц хранения.

В обновленном НКЦ будет два конференц-зала по 20 и 40 человек, компьютерный зал, зона современной библиотеки с островками мягкой мебели, а также зона классический библиотеки с рабочими столами, компьютерами, выставочный зал, зал музыкальных занятий, звукозаписывающая студия, актовый зал на 200 посадочных мест, малый актовый зал на 70 посадочных мест.

Напомним, проектную документацию по размещению книгохранилища Национальной библиотеки РТ в здании НКЦ разработал проектный институт ГУП «Татинвестгражданпроект» и одобрил президент Татарстана Рустам Минниханов. По планам реконструкция завершится в третьем квартале 2020 года.

На сегодня в части пристроя под читальный зал деятельность по возведению монолитного каркаса завершена полностью. Также закончены работы по монтажу витражей и стеклянного ограждения на парапете, разводке сетей отопления, слаботочных сетей, электрических сетей, водоснабжения, установке светильников, заливке полимерных полов и шлифовке, установке стеклянных перегородок.