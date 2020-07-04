Жители российского региона остались без холодной воды из-за аномальной жары

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

На Кубани ограничили подачу холодной воды из-за аномальной жары. Специальный график подачи холодной воды в дома вводится для жителей Ейского района. Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 4 июля.

В пресс-службе предприятия «Кубаньводкомплекс» пояснили, что приняли такое решение из-за дефицита холодной воды, который образовался из-за высоких температур. Вода со сниженным давлением будет поступать в дома только шесть часов в сутки — по утрам и вечерам.

В Ейском районе дневные температуры на этой неделе достигали 30 градусов, на следующей неделе синоптики прогнозируют до плюс 40 градусов.

По данным портала «Югополис», жаркая погода привела к почти рекордному «потеплению» морской воды на Черноморском побережье Кубани — до 26,5 градуса.