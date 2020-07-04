После статьи ФАН Питера ван Хьюса из Bellingcat срочно вывели из работы над антироссийским материалом

Попытка Bellingcat склонить россиян к сотрудничеству может быть связана с предстоящими президентскими выборами в США.

Федеральное агентство новостей опубликовало материал о попытке вербовки и подкупа своих журналистов со стороны ресурса Bellingcat, после чего авторы зарубежного издания попытались спешно оправдаться.

Как известно, российские журналисты предоставили все необходимые доказательства, включая скриншоты переписок с зарубежным вербовщиком Питером ван Хьюсом и аудиозаписи разговоров. Корреспонденты ФАН считают, что попытка Bellingcat склонить россиян к сотрудничеству может быть связана с предстоящими президентскими выборами в США. В итоге зарубежный ресурс отреагировал на материал ФАН, заявив, будто данная информация никак не может соответствовать действительности, а все доказательства – фиктивны. В том числе в издании заявили, что в деталях работы корреспондентов допущена ошибка, как и в фамилии самого Хьюса.

В ответ на «опровержение» иностранного издания, редакция ФАН решила обнародовать дополнительные сведения, отвечающие на вопрос, почему материал Bellingcat – откровенная ложь.

Для начала стоит отметить попытки вербовщика всячески избегать каламбура, связанного с переводом его фамилии на русский язык. В частности, зарубежный ресурс заявил, будто фамилия Хьюса на самом деле должна читаться, как «Гюйс». Однако даже если в официальных материалах это еще можно как-то понять, то чего он стесняется в соцсетях?

Кроме того, эту проблему вполне можно объяснить тем, что фамилию ван Хьюса точно также транслитерирует онлайн-переводчик, которым, очевидно, пользовался вербовщик.

Однако авторы «опровержения» уверяют, будто Питер из-за незнания русского языка пользовался бы услугами носителей языка. С этим можно было бы согласиться, если бы речь шла об официальных докладах и других серьезных документах. Однако зачем Хьюсу просить помощи у русскоговорящих коллег, когда для онлайн разговора в соцсети вполне можно использовать и переводчик?

ФАН также напомнил Bellingcat, что далеко не в первый раз журналисты получают угрозы от иностранцев: стоит вспомнить хотя бы инцидент с киберкомандованием ВС США. Как известно, американцы присылали российским журналистам СМС-сообщения, составленные с использованием того же Google Translate. Кроме того, подразделение Пентагона даже провело мощнейшую кибератаку на офис издания, «уронив» сервер ФАН.

В попытке оправдать Питера ван Хьюса иностранцы также заявили, что бельгийский номер телефона, с которого велась переписка, не мог быть связан с их коллегой, так как сам он уроженец Нидерландов. Тут даже спорить не придется о том, что использование левых сим-карт в работе – дело вполне обыкновенное, особенно для команды иностранных вербовщиков.

При этом журналисты Bellingcat никак не прокомментировали переписку в Twitter. Оно и понятно, когда и профиль Хьюса настоящий, и с переводом стало все в порядке?

Судя по всему, именно после этой переписки, авторы «опровержения» и поспешили заявить, будто их коллега никак не связан с русофобным материалом.

Стоит отметить, что угрозы со стороны вербовщика явно говорят о том, что сотрудники зарубежного ресурса готовят какой-то фейковый материал. Самое интересное, что, выполняя заказ весьма заинтересованных в этом лиц, авторы издания даже стесняются афишировать собственные имена. Правда в их случае стоило бы лучше стыдиться работы на своих кураторов.

Кроме того, сотрудничество Bellingcat с такими ресурсами, как «Проект.Медиа» никак не добавляет чести. Неужели эти фейкометчики так уверены, что совместная авантюра с подконтрольными Михаилу Ходорковскому русофобами добавит «правдоподобности» их материалам?

Также непонятно, чем думали журналисты зарубежного ресурса, когда при наличии определенного плана и финансирования пошли настолько предсказуемым путем – прибегли к подкупу и вербовке. При этом расценки на весьма важную информацию выглядят просто смехотворно: судя по всему, в Европе считают Россию настолько отсталой и бедной, что уверены, будто 500 евро – это манна небесная для россиян. Вот только вряд ли в Bellingcat ожидали получить отказ от «нищих русских», после чего решили просто откреститься от собственного провала.

Однако, как бы ни старались авторы опровергнуть свое участие в данном инциденте, их доводы выглядят весьма слабо. Сначала они выискивают подходящих людей в Сети, позднее угрожают этим же людям «превратить их жизнь в ад», а в итоге нелепо отнекиваются от собственных слов.

Сотрудники ФАН не намерены молча наблюдать за такого рода «игрой» европейских русофобов. «Просвещенная» Европа, которую так чтит российская оппозиция, совершенно нелепым образом попадается на грязных методах информационной войны, нагло нарушая журналистскую этику.