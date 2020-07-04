В Турции инициировали расследование в отношении Volkswagen

Антимонопольный орган 11 июня обсудил результаты предварительного рассмотрения, приняв решение инициировать расследование, отмечалось в пресс-релизе, указывает агентство Анадолу.

В ходе расследования будут рассмотрены претензии в отношении пределов максимальной скорости в системах контроля скорости и люков на крыше, использования сажевых фильтров, секретной информации о технологии селективного каталитического восстановления (SCR) и AdBlue.

Отмечается, что расследование было возбуждено после того, как немецкий Volkswagen принял решение отказаться от планов по инвестированию в Турцию почти 1,4 млрд долларов США из-за глобальной вспышки коронавируса.