Американский пастор заявил, что человечество не доживет до 2021 года

Информация о Судном дне, который станет концом для всего живого, имеется в календаре майя. Апокалипсис ожидали в 2012 году, но, видимо, ученые допустили ошибку в расшифровке календаря или сами майя ошиблись почти на десятилетие в расчетах. 21.12.2020 ожидается крупнейшее астрономическое событие: Сатурн и Юпитер подлетят на невероятно близкое расстояние и образуют «звезду», одну из самых ярких после Вифлеемской звезды.

Событие станет самым масштабным, начиная с 1623 года. Еще никогда на протяжении последних пяти столетий две планеты не подходили так близко друг к другу. Также зимой ожидается солнцестояние, которое тоже нельзя игнорировать.

Неравнодушные пользователи сети после анализа трудов Нострадамуса заявили, что алхимик тоже предрекал в 2020 году конец света. За этот год произошло чересчур много событий, которые указывают на скорейшее истребление человечества. Люди могут не дожить до 2021 года или их численность начнет сокращаться. Уже сегодня миллионы людей находятся в опасности от большой воды (плотина «Три ущелья» в Китае), голода из-за нашествия саранчи и природных катастроф, в частности вулканической активности и сейсмической.

О напастях пророки предупреждали человечество еще пол тысячелетия назад. Правда, стоит отметить, что прошлые предсказания пастора Бегли не свершились, как, собственно, и другие мировые пророчества о сокрушении человечества.