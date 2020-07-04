Суд первой инстанции лишил экс-главу Бийского района диплома высшем образовании

Октябрьский районный суд Новосибирска завершил рассмотрение иска прокуратуры о лишении бывшего главы Бийского района Евгения Якубы диплома о высшем образовании. Первая инстанция удовлетворила заявление надзорного ведомства, которое ранее выяснило, что Якуба не имел права получать «вышку» в РАНХиГС по ускоренной программе.

В качестве истца в деле выступал первый заместитель прокурора Новосибирской области Александр Крылов. В карточке отмечено, что он действовал в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц. Ответчики — Евгений Якуба и РАНХиГС в лице Сибирского института управления (СИУ). В качестве третьего лица была привлечена автономная некоммерческая образовательная организация «Сибирский университет потребительской кооперации» (СибУПК).

Согласно опубликованной информации, 2 июля судья Ирина Барейша удовлетворила иск прокурора. Текст решения пока не опубликован. У Якубы есть месяц на апелляцию.

Напомним, как ранее выяснил общественный активист Вадим Тющин, первая «вышка» Якубы, которую он якобы получил в СибУПК, имеет признаки подделки, соответственно, и на второе высшее в филиале РАНХиГС по ускоренной программе он не имел права. Еще в апреле 2019 года Минобр Новосибирской области на основании письма прокуратуры сделал запрос в первый вуз и получил ответ, что, согласно архивным данным, Евгений Якуба в списках выпускников очной и заочной формы обучения не значится. Соответствующий бланк диплома не выдавался, а реквизиты документа об окончании вуза по специальности «Экономика и управление на предприятии» не соответствуют реквизитам, которые выдаются Государственной аттестационной комиссией университета.

В 2006 году Якуба на основании этого диплома, имеющего признаки поделки, был зачислен в Сибирскую академию госслужбы, которая в дальнейшем была преобразована в СИУ РАНХиГС. Документ об окончании вуза по специальности «Государственное и муниципальное управление» ему выдали уже в 2009 году, поскольку он обучался по сокращенной программе — в этом случае часть предметов перезачитывается. Именно судьба этого диплома решалась в суде.

Любопытно, что на портале ГАС «Выборы» в сведениях о выборах в Бийскую гордуму в 2008 году есть карточка Якубы, где уровень его образования указан как «среднее профессиональное». После 2009 года в аналогичных карточках есть сведения об окончании Сибирской академии госслужбы. Нельзя исключать, что сведения о дипломе СибУПК он скрывал, чтобы не навлечь проверку его подлинности.