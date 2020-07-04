На Волині та ще у двох областях МОЗ готує лікарні другої хвилі для хворих на коронавірус. ВІДЕО

У зв’язку зі зростанням захворюваності на COVID-19 Міністерство охорони здоров’я готується до розгортання лікарень другої хвилі у Закарпатській, Волинській і Рівненській областях.

Про це на брифінгу 4 липня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У тих регіонах, де більша заповненість (ліжок — ред.) — це Закарпатська, Волинська і Рівненська області, ми вже почали підготовку до розгортання лікарень другої та третьої хвилі у зв’язку із суттєвим зростанням кількості хворих на коронавірусну хворобу і зростанням кількості госпіталізацій, яку ми бачимо кожного дня», — сказав він.

За словами Степанова, заповненість ліжок у Волинській і Львівській областях, а також у місті Києві, які станом на 4 липня лідирують за кількістю хворих на COVID-19, знаходиться на позначці 41-44%.

Як повідомлялося, за минулу добу захворіло 914 осіб, з них 74 дитини та 63 медпрацівники. Було госпіталізовано 196 осіб.

Найбільша кількість зареєстрованих випадків захворювання на COVID-19 була зареєстрована у Львівській області — 176, місті Києві — 118 та Волинській області — 92.