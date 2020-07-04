Производитель мороженого «Радуга» отверг обвинения в пропаганде ЛГБТ-движения

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Чистая Линия
Вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов заявил, что цвет мороженого «Радуга» не имеет отношения к пропаганде нетрадиционной сексуальной ориентации, передает РИА «Новости».
«Мы считаем, что радуга — это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества», — сказал Бениаминов.
Он отметил, что у мороженого компании всего четыре цвета в составе, тогда как на флаге ЛГБТ-движения их семь, а «Чистая линия» продолжит производить свою продукцию с данным наименованием.
Ранее глава «Союза женщин России» Екатерина Лахова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловалась ему на производителя мороженого «Радуга». По ее мнению, наименование и расцветка мороженого пропагандируют среди российских детей нетрадиционные отношения.
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