Без доказательств: у США нет свидетельств сговора России с талибами*

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Американские разведывательные спецслужбы — ЦРУ, Агентство национальной безопасности — а также аналитики Национального совета по разведке США пока так и не нашли доказательств сговора России с террористической организацией «Талибан» (запрещена в РФ) с целью нанесения ущерба американским военным. Эксперты в США также полагают, что доклад разведки может быть политизирован в угоду требованиям Белого дома.

Национальный совет по разведке США (НСР) сообщил, что ЦРУ и высокопоставленные чиновники по борьбе с терроризмом не исключают участия России в выплатах наград за убийство американских и коалиционных военных в Афганистане, но признают отсутствие доказательств.

Так НСР прокомментировал вышедшую на прошлой неделе заметку The New York Times, в которой со ссылкой на неназванные источники говорилось о том, что Главное управление Генштаба Минобороны России (ранее — ГРУ) предлагало вознаграждение за атаки на американских военных боевикам, связанным с одной из крупнейших международных террористических организаций «Талибан» (запрещена в РФ).

В меморандуме НСР говорится, что ЦРУ и Национальный центр по борьбе с терроризмом оценили материал NYT, как информацию «средней достоверности», то есть, по словам американских аналитиков, это звучит достоверно и правдоподобно, но сколь-нибудь значимых доказательств этому пока нет.

Стоит отметить, что Агентство национальной безопасности, которое предпочитает проводить разведку с использованием электронных средств наблюдения, заявило, что не располагают информацией, подтверждающей выводы НСР даже на этом уровне — АНБ выразило куда меньшую уверенность вообще в достоверности всей этой истории.

По словам Грегори Ф. Тревертона, председателя НСР с 2014 по 2017 годы, отзыв Совета на предполагаемое наличие российской программы вознаграждения талибов может быть субъективен и политизирован в угоду требованиям Белого дома.

Сведения о возможном вознаграждении со стороны России были получены, в частности, при допросе захваченных афганских боевиков. В то же время собеседники NYT не привели детали российских операций, например, не уточнили, исходя из чего выбирались цели.

При этом сами талибы заявили, что не получали средств от военной разведки РФ для совершения нападений в Афганистане.

Президент США Дональд Трамп также заявил, что ни его, ни вице-президента Майкла Пенса не информировали о «нападениях русских» на американских солдат в Афганистане.

Соответствующий пост он разместил в Twitter.

«Никто не говорил такого ни мне, ни Пенсу, ни главе аппарата сотрудников Белого дома Марку Медоузу о так называемых нападениях русских на наши войска в Афганистане. New York Times занимается распространением фейк-ньюс!» — подчеркнул глава Белого дома.

Он также уточнил, что на американские войска в Афганистане вообще «особо много не нападали». Кроме того, Трамп призвал NYT раскрыть свой анонимный источник и не заниматься «вбросами». Он предположил, что источника у журналистов в принципе не было — его выдумали.

Тем не менее, председатель палаты представителей США, демократ Нэнси Пелоси призвала ввести антироссийские санкции из-за этого скандала. В эфире телеканала MSNBC политик также обвинила Трампа в бездействии — он «не защитил американских солдат, хотя знал обо всем».

«Мы должны ввести санкции против РФ, и мы должны сделать это незамедлительно», — выразила уверенность американский политик.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «абсолютной уткой» сообщения NYT о сговоре российских военных разведчиков с террористами.

Министерство иностранных дел РФ, со своей стороны, подчеркнуло, что публикация на страницах NYT — вброс американской разведки, который «наглядно демонстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов», которым «приходится придумывать чушь».

С российской стороны также прозвучали обвинения разведки США в причастности к наркоторговле в Афганистане. Российский МИД полагает, что американским разведслужбам не нравятся усилия дипломатов, которые «способствуют запуску мирных переговоров» между правительством в Кабуле и талибами.

В то же время в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что «фальшивые новости» американских СМИ на «афганскую тему» привели к угрозам в адрес российских дипломатов.

Разведка США все реже докладывает главе государства о российских угрозах из-за его отрицательного отношения к такой информации, сообщил ранее телеканал CNN со ссылкой на многочисленные источники.

«По словам одного бывшего высокопоставленного сотрудника разведки, у помощников президента было одно простое правило: никогда не касайся России», — заявил телеканал.

В материале отмечалось, что, если доклад включал сообщения о России, Трамп часто «взрывался, требуя сообщить, почему они (работники спецслужб) продолжают сосредотачиваться на России».

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