В Татарстане подтверждено 38 новых случаев COVID-19

В Татарстане сегодня подтверждено 38 новых случаев COVID-19, все являются контактными. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

13 человек были госпитализированы, 25 получают лечение на дому. Больше всего новых случаев коронавируса выявлено в Казани — 21, по 4 — в Набережных Челнах и Нурлатском районе, по 2 — в Высокогорском, Зеленодольском и Лаишевском, по 1 — в Арском, Камско-Устьинском и Чистопольском. Среди пациентов до 18 лет оказался 1 инфицированный, от 18 до 30 лет — 4 человека, от 30 до 50 лет — 12 человек, от 50 до 60 лет, от 60 до 70 лет и от 70 до 80 лет — по 7.

Всего на сегодняшний день в Татарстане зарегистрированы 4 711 инфицированных. Выздоровели за весь период 3 547 человек, в том числе 37 — за минувшие сутки. На лечении остаются 1 147 граждан.