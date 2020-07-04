Продавец рубашки Путина поспорил с Кремлем о ее подлинности

Фото: «Авито»

Автор объявления на «Авито» о продаже рубашки президента России Владимира Путина прокомментировал реакцию пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова о том, что глава государства не мог забыть в отеле свою одежду. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

«Могут отрицать, да, но при покупке будет все ясно. Фотографию бирки увидит только покупатель рубашки», — поспорил с Кремлем продавец. По его словам, на бирке нет ничего особенного — просто вышитая роспись швеи либо дизайнера. Дополнительную информацию о рубашке автор объявления отказался предоставлять до сделки.

В то же время он отметил, что артефактом многие интересуются, однако потенциальных покупателей нет. «На Avito рубашка выставлена за 165 тысяч рублей, я готов отдать за 150. Но это при экспертизе ДНК за счет покупателя. 70 процентов от этой суммы принадлежат человеку, который достал рубашку. Мы вдвоем», — заключил он.

Ранее, 27 июня, стало известно, что на сервисе объявлений «Авито» выставили на продажу якобы рубашку Путина. Продавец утверждает, что рубашка размера 48-50 (XL) была забыта в отеле Sheraton в Нижнем Новгороде и ее нашли при уборке номера. Уточняется, что после обнаружения ее не стирали.

Также автор объявления готов отдать рубашку «на экспертизу». Он оценил артефакт в 165 000 рублей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства не мог забыть в отеле свою рубашку. «Такого быть не может», — сказал представитель Кремля.