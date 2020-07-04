Мужчина оставил пугающее сообщение и умер от коронавируса

Thomas Macias / Facebook

Житель американского города Лейк-Эльсинор, штат Калифорния, оставил пугающее сообщение на Facebook и умер от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает BuzzFeed News.

«Это не шутка, — написал 51-летний Томас Масиас (Thomas Macias) 20 июня. — Если выходите на улицу, надевайте маску и держите социальную дистанцию. Не будьте чертовым идиотом вроде меня». На следующий день больной скончался от осложнений, вызванных COVID-19.

Его племянница Брианна Лопес (Brianna Lopez) утверждает, что Масиас соблюдал все меры предосторожности, в том числе носил защитную маску и избегал скоплений людей. Однако когда в Калифорнии начали снимать ограничения и открывать рестораны, он забыл об опасности и пошел на барбекю к друзьям. Именно там американец и заразился смертельным вирусом.

«По своей глупости я подверг опасности мою маму, сестер и других членов семьи, — обратился он к знакомым и друзья на Facebook. — Это был очень горький опыт. Я надеюсь, что с божьей помощью я смогу выжить. Люблю вас всех».

Лопес рассказала историю своего дяди журналистам, чтобы окружающие осознали всю опасность COVID-19 несмотря на снятые ограничений в стране.

Ранее сообщалось, что в американском штате Калифорния 28 членов одной семьи оказались больны новой коронавирусной инфекцией. Ричард Гарай (Richard Garay) стал первым членом семьи, который заразился. Вскоре от американца подхватил инфекцию его 60-летний отец.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от других людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам. В публичных местах и общественном транспорте следует использовать маску.