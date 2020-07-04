В Москве снизились темпы заболеваемости коронавирусом

Фото: Тимур Батыршин / РИА Новости

За неделю количество новых случаев заражения коронавирусом в Москве снизилось почти на десять процентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный оперативный штаб.

Последние четыре дня выявляется менее 700 инфицированных. 4 июля сообщалось о 680 выявленных фактах заражения в городе, 3 июля — 659, 2 июля — 662, 1 июля — 611. «Число новых заболевших держится на низком уровне», — уточнили в штабе.

За последние сутки в столице поправилось 1620 пациентов. Всего излечилось 156,5 тысячи горожан.

За все время эпидемии в России зарегистрировано 674,5 тысяч зараженных. 446,8 тысячи из них уже вылечились, еще 217,6 тысячи остаются активными носителями вируса. Десять тысяч человек скончалось. Россия находится на третьем месте в мире по числу больных с COVID-19.