В Турции за сообщения о семье Эрдогана в соцсетях арестован один и задержано ещё 11 человек

Суд в южной провинции Мерсин арестовал подозреваемого, задержанного полицией, сообщает агентство Анадолу. Генеральная прокуратура Мерсина возбудила уголовное дело в отношении подозреваемого по обвинению в «оскорблении государственного служащего», говорится в сообщении.

Кроме того, турецкая полиция задержала ещё 11 человек: двоих в южной провинции Анталья, пятерых в Стамбуле, по одному в западной провинции Измир, южных провинциях Кахраманмараш, Мерсин и западной провинции Маниса, отмечает агентство.

Отметим, что оскорбления, нанесённые зятю Эрдогана и министру финансов и казначейства Берату Албайраку и его жене Эсре, побудили президента принять меры по усилению государственного контроля над социальными сетями в Турции.

Эрдоган заявил в среду, что его правительство планирует принять закон, который обяжет компании социальных сетей создать юридическое представительство в Турции, что может сделать их подотчетными турецким судам.