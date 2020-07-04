В Новосибирске отменен режим полной самоизоляции

В Новосибирской области отменен режим самоизоляции, однако это не означает и отмену ограничительных мер. Теперь людям можно выходить из дома без строго определенной цели, но массовые мероприятия все еще под запретом, а масочный режим и социальное дистанцирование сохраняются.

Для кого отменен карантин в Новосибирске с 1 июляОтмена режима самоизоляции не действует на лиц старше 65 лет – им все равно нельзя беспричинно покидать свои дома.

Массовые мероприятия тоже запрещены очень избирательно. Если они касаются политики, но их разрешают. Например, можно проводить съезды политических партий, избирательных объединений и кандидатов в депутаты. Также разрешены «мероприятия для формирования сбора предложений по наказам избирателей».

Все ограничения будут действовать до 1 августа. Продлят ли их потом – неизвестно.

Напомним, 25 марта из-за пандемии коронавируса президент РФ Владимир Путин подписал указ о «нерабочих днях», которые должны были закончиться 4 апреля. 31 марта почти все регионы России ввели режим так называемой «полной самоизоляции». Региональные власти вводили ограничения собственными нормативными актами, но решения принимались после совещания Путина с полпредами в федеральных округах. Гражданам, в зависимости от формулировок, «предписали», «рекомендовали» или в иной форме попросили остаться дома и не покидать жилье без крайней необходимости: походов в больницы, магазины и для того, чтобы выбросить мусор, прогулок с домашними животными в определенном радиусе от дома, а также на работу, которая не ограничена указом президента.

2 апреля Путин решил продлить режим «нерабочих дней с сохранением зарплаты» до 30 апреля из-за пандемии коронавируса, но переложил на регионы решения по продлению или прекращению карантинных мер. В регионах начали возобновляют работу некоторых компаний. Позже режим продлили до 11 мая, а потом Путин снова возложил ответственность за решения на регионы и возобновил рабочие дни. После этого Россия вышла на второй место в мире по числу заболевших коронавирусом.

Власти не вводили режим ЧС, который позволяет бизнесу и жителям приостановить обязательства в связи с форс-мажором. Государство не стало оказывать прямую финансовую помощь гражданам, ограничившихся кредитными каникулами, возможностью беспроцентных займов на выплату зарплат, отсрочками штрафов и пени за просрочку платежей по услугам ЖКХ. Чиновники, например, заявляли: «Бюджеты треснут, они не смогут даже обеспечивать систему здравоохранения и так далее» Позже федеральные власти пообещали единовременные выплаты по 10 тыс. рублей только семьям с детьми от 3 до 16 лет, и по 5 тыс. рублей за апрель-июнь 2020 года семьям с детьми до трех лет.