92 заболевших крае две смерти республике Алтая поставили коронавирусные антирекорды

За минувшие сутки показатели заболеваемости коронавирусом и смертности пациентов с COVID-19 в Алтайском крае и Республике Алтай существенно ухудшились. В регионах зафиксированы антирекорды: в крае сразу 92 заболевших, а в республике два человека скончались. Об этом сообщают оперативные штабы по регионам.

На 4 июля в Алтайском крае зарегистрировано 92 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Среди них жителей Барнаула – 64, Кулундинского района – 10, Тальменского района – девять, Ребрихинского района и Славгорода – по два, Заринска, Новоалтайска, Первомайского, Алейского, Баевского районов – по одному человеку.

За сутки в крае скончалось четыре человека: два от COVID-19, еще в двух случаях иные причины смерти. Всего скончалось 97 взрослых, в том числе 42 случая от COVID-19, 52 – иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 4299 человек, в том числе 427 детей. Тяжелобольных – 73, на аппарате ИВЛ — 26. Всего выздоровело – 3175 (2859 взрослых и 316 детей). За прошедшие сутки выздоровело 108 человек (взрослые – 93, дети – 15).

Стоит отметить, что пользователи соцсетей встретили такой взрывной рост показателей настороженно. Так, по данным Роспотребнадзора, подтверждающие тесты проводят на 8-10 день после возможного заражения. В соцсетях звучит мнение, что резкий рост заболеваемости может быть связан с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ. Так, граждане могли голосовать начиная с 25 июня – девять дней назад.

В Республике Алтай выявлено 39 новых случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 подтвердился у 18 жителей Кош-Агачского района, в том числе у двоих детей; у 10 жителей Майминского района, в том числе у одного ребенка; у семи жителей города Горно-Алтайска, включая одного ребенка; у трех жителей Усть-Канского района и беременной жительницы Чемальского района. 20 из 39 новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими. В 16 случаях диагностированы симптомы заболевания.

С учетом этого на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждено 849 случаев заболевания, в том числе 467 – в Кош-Агачском районе, 185 – в Горно-Алтайске, 72 – в Майминском районе, 37 – в Турочакском районе, 31 – в Улаганском районе, 16 – в Онгудайском районе, 13 – в Шебалинском районе, 12 – в Усть-Коксинском районе, восемь – в Усть-Канском районе, семь – в Чемальском районе, один – в Чойском районе.

В регионе зарегистрированы еще два случая смерти пациентов с коронавирусом. Ночью в субботу, 4 июля, скончались 67-летний житель села Кокоря Кош-Агачского района, находившийся на лечении в моногоспитале с 21 июня, и 62-летняя жительница села Беш-Озек Шебалинского района, госпитализированная в медучреждение 27 июня. Таким образом, за весь период в регионе зарегистрированы три летальных случая.

Выздоровели 16 пациентов из Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Майминского, Улаганского и Усть-Коксинского районов. По данным на утро 4 июля, 349 человек выписаны из медучреждений.