За добу – 92 хворих: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 4 липня

За останню добу на Волині зареєстровано 92 нових випадки захворювання на COVID-19: Камінь-Каширський район – 27, м. Луцьк–22, Луцький район – 8, Ковельський район – 10, Ківерцівський район – 9, м. Нововолинськ – 8, Володимир-Волинський район – 3, Горохівський район – 2, Маневицький район –2, Рожищенський район – 1.

Одужало за добу 18 осіб. Чотири випадки хвороби завершились летально (померли 2 мешканці м.Луцьк та 2 мешканці Камінь-Каширського району).

Загалом станом на 10.00 4 липня в області зареєстровано 2663 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 801 особа. 67 випадків хвороби завершилось летально.

За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

• м. Луцьк – 540 випадків, в т.ч. 13 летальних;

• Луцький район – 189 випадків, в т.ч. 3 летальних;

• Ковельський район – 355 випадків, в тому числі 9 летальних;

• Ківерцівський район – 320 випадків, в т.ч. 10 летальних;

• Володимир-Волинський район – 222 випадки, в т.ч. 3 летальних;

• Камінь-Каширський район – 213 випадків, в т.ч. 8 летальних;

• м. Нововолинськ – 163 випадки, в т.ч. 7 летальних;

• Іваничівський район – 41 випадок;

• Ратнівський район – 144 випадки, в т.ч. 4 летальних;

• Маневицький район – 92 випадки, в тому числі 4 летальних;

• Горохівський район – 93 випадки, в тому числі 1 летальний;

• Старовижівський район – 77 випадків, в т.ч. 2 летальних;

• Любешівський район – 52 випадки;

• Турійський район – 43 випадки, в тому числі 1 летальний;

• Любомльський район – 38 випадків;

• Шацький район – 31 випадок, в тому числі 1 летальний;

• Рожищенський район – 28 випадків, в тому числі 1 летальний;

• Локачинський район – 22 випадки.

За попередню добу надійшло 82 повідомлення про підозру на COVID-19.

По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено вірусологічною лабораторією 15235 осіб, в тому числі за останню добу – 324 осіб.