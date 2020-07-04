Швейцарские ученые предположили, что COVID-19 влияет на сосуды

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Денис Абрамов/РИА «Новости»

Сотрудник Университетской больницы Цюриха обнаружил расширение кровеносных сосудов при вскрытии умершего от коронавируса пациента. Об этом он написал в журнале The Lancet.

Он обнаружил, что у больных COVID-19 наблюдается ускоренный рост кровеносных сосудов и повышенное образование тромбов по сравнению с больными гриппом.

Также было замечено, что при развитии заболевания в тяжелой форме в организме появляются повреждения внутренних органов и острая почечная недостаточность.

В связи с этим ученый предположил, что коронавирус поражает не легкие, а кровеносные сосуды человека.

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