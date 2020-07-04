Туры в Грецию: что могут увидеть туристы?

Выбрав Грецию для путешествия, любой турист увидит десятки живописных островов, между которыми ходят паромы. Это очень удобно, поскольку можно организовать путешествие самостоятельно и экономить на экскурсии. Чтобы заказать туры в Грецию из Харькова жми сюда. Все острова несмотря на приближенность друг к другу очень разные.
Курорты
Самыми популярными из них считаются острова Крит и Родос. Большое разнообразие пляжей и отелей, невысокая стоимость проживания кроме того можно подобрать хорошие отели для проживания с детьми. Для тех, кто едет в Грецию впервые стоит обратить внимание именно на эти курорты. Крит по легенде — это родина минотавра. Именно здесь находилось одно из чудес света Колосс Родосский. Остров популярен среди туристов благодаря своей уникальной природе, уютным пляжам и прекрасными условиями для виндсерфинга.
К другим менее популярным курортам относится:
- Санторини считается самым красивым местом в мире. Города Имеровигли, Ия и Фира откроют туристам свои белоснежные дома, расположенные на самой вершине отвесной скалы напротив вулкана. Закат самое лучшее время для прогулки по этим городам. Популярные пляжи Камари и Перисса удивят вас черным песком вулканического происхождения.
- Милос. Длина острова — всего 21 км, но там много малолюдных и необычных пляжей.
- Фолегандрос скалистый остров на котором зачастую немноголюдно. Главная достопримечательность — это церковь Богородицы, расположенная на вершине холма в городе хора. Кроме того, это еще и лучшая обзорная площадка. Остров определенно понравиться любителям скалистой местности и одиночества. Отелей там немного, но цены в разы выше чем на популярных курортах.
- Корфу удивит вас разнообразием рельефа. По одну сторону будут пологие пляжи, по другую скалы. Остров поражает обилием зелени и подходит для самостоятельных прогулок.
- Закинтос, или Закинф, стоит посетить ради Навагио, бухты с голубой водой окруженной высокими скалами. На пляже вы сможете увидеть старый корабль, поржавевший от времени покрытый автографами туристов.
- Иос — небольшой, но густонаселенный остров. Сюда приезжают ради живописных видов, которые по красоте не уступают Санторини.