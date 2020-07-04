Туры в Грецию: что могут увидеть туристы?

Выбрав Грецию для путешествия, любой турист увидит десятки живописных островов, между которыми ходят паромы. Это очень удобно, поскольку можно организовать путешествие самостоятельно и экономить на экскурсии. Чтобы заказать туры в Грецию из Харькова жми сюда. Все острова несмотря на приближенность друг к другу очень разные.

Курорты

Самыми популярными из них считаются острова Крит и Родос. Большое разнообразие пляжей и отелей, невысокая стоимость проживания кроме того можно подобрать хорошие отели для проживания с детьми. Для тех, кто едет в Грецию впервые стоит обратить внимание именно на эти курорты. Крит по легенде — это родина минотавра. Именно здесь находилось одно из чудес света Колосс Родосский. Остров популярен среди туристов благодаря своей уникальной природе, уютным пляжам и прекрасными условиями для виндсерфинга.

К другим менее популярным курортам относится: