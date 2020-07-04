Какой диван лучше: критерии выбора и рекомендации

В современных гостиных, спальнях обязательно должен быть диван. Он может использоваться как дополнительное спальное место или на диване можно разместить гостей. Разные производители предлагают своим покупателям большой выбор диванов по ссылке https://delavega.ua/ru/divany.

Широкий ассортимент позволяет выбрать разную обивку, форму и т.д. Но, чтобы выбрать диван, который прослужит долго нужно знать несколько простых правил.

С чего начать

Большинство покупателей не обладают большим опытом и знаниями в выборе мягкой мебели. Прежде чем купить понравившуюся конструкцию необходимо определиться как она будет использоваться. Многие покупают диван как дополнительное спальное место, особенно это актуально для квартир с маленькой площадью. В остальных случаях конструкция может быть использована для отдыха или приема гостей. Следующее на что стоит обратить внимание — это качество. Чтобы понять насколько качественна конструкция, необходимо проверить каркас обивку и наполнитель. Дешевые материалы быстро проседают, что значительно уменьшает срок службы изделия. Расцветку и форму стоит выбирать, опираясь на уже существующий дизайн помещения. Чаще всего выбирают мягкую мебель, совпадающую с цветом стен. Таким образом она будет смотреться гармонично. Перед тем как сделать окончательный выбор, продумайте общую концепцию комнаты. Декор и мебель должны быть взаимосвязаны. Если вам больше нравится классика, то обратите внимание на конструкции с деревянным каркасом. Их обивка чаще всего выполнена в универсальных цветах. Более современные модели выполнены в стиле хай-тек. Но здесь необходимо продумать дизайн всего помещения, чтобы диван не смотрелся нелепо. Многие конструкции включают в себя подвижные элементы такие как: ящики, механизм для складывания/раскладывания. Что лучше выбрать вы можете понять исходя только из личных предпочтений, но в любом случае прежде чем купить что-либо следует проверить работоспособность всех механизмов. Если все работает исправно, тогда такая модель считается подходящей. Если вы хотите более функциональные конструкции тогда обратит внимание на диваны с дополнительными элементами: встроенными барами, съемными подлокотниками, комплектом подушек. Они значительно повысят функциональность конструкции.