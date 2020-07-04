Опубликована Конституция РФ с поправками от 1 июля

4 июля опубликована Конституция РФ, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020-го. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепринятых принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущим поколениями, осознавая себя частью мирового сообщества, принимаем Конституцию Российской Федерации», — сказано, в частности, в Основном Законе.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ об официальном опубликовании Конституции РФ с внесенными в нее поправками накануне. Они вступают в силу с сегодняшнего дня. Голосование о внесении поправок состоялось в России с 25 июня по 1 июля. За их принятие выступили 77,92% россиян, против — 21,27% проголосовавших. Явка составила 67,97%.