В России задумали увеличить вдвое налоговый вычет на жилье

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В России предложили увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости. С таким предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров, передает RT.

Он напомнил, что сейчас официально работающий гражданин может вернуть НДФЛ (13 процентов) с суммы до 2 миллионов рублей, а также с суммы до 3 миллионов рублей по процентам по кредиту. По мнению Федорова, эти суммы далеки от реальной стоимости жилья, особенно в мегаполисах.

Парламентарий предложил увеличить сумму вычета вдвое — до 4 и 6 миллионов соответственно.

Президент России Владимир Путин 16 апреля анонсировал ипотеку под 6,5 процента годовых. Спустя пару дней российские банки запустили соответствующие кредитные продукты. 23 июня президент сообщил, что программа будет расширена: размер ипотеки для покупки жилья по ставке в 6,5 процента увеличили с 3 миллионов до 6 миллионов рублей. В крупнейших агломерациях — Московской и Санкт-Петербургской — данный показатель подняли до 12 миллионов рублей.