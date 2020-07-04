“Ты фильмов насмотрелась что ли?” Врачи так и не объяснили матери причину внезапной смерти ее сына

Молодой человек скончался год назад в больнице тольяттинского медгородка при загадочных обстоятельствах

В «Блокнот» обратилась жительница Тольятти Валентина Ковалева, и рассказала о том, как год назад в инфекционной больнице при загадочных обстоятельствах внезапно скончался ее сын.

6 мая 2019 сын Валентины поступил в больницу медгодородка с повышенным билирубином. До 9 мая все шло хорошо, но в ночь с 10 на 11 мая у молодого человека случился приступ: резко повысился билирубин с 284 до 500. Валентина отмечает, что сын всю ночь был без помощи, лишь в 5 утра его сосед дозвался врача. В 6 сотрудники больницы позвонили матери.

«Срочные анализы должны быть готовы в течение получаса, — рассказывает Валентина. — Но результаты пришли только в 7:34 утра.» Коваленко приехала в больницу к 6 утра, врач отделения реаниматологии Мальцева приняла решение перевести больного в реанимацию.

«Я попросила проверить сына на отек головного мозга», — говорит мать погибшего. Ее сын находился в состоянии возбуждения, и врачи сделали ему укол феназепама.

После этого Валентина сама перевезла сына в отделение реанимации, где его попытались привязать к кровати, несмотря на спокойное состояние, отчего молодой человек снова пришел в возбуждение. Врачи сделали укол галоперидола и выгнали мать из реанимации.

Позже выяснилось, что помещение, куда переместили больного, оказалось не палатой реанимации, а отделением интенсивной терапии. Сына Валентины оставили одного, хотя его состояние было крайне тяжелым. В 11 утра больной уже был в глубоком оглушении и уходил в кому. Заведующий отделением не вступил в диалог с Валентиной, никто не предоставил никакой информации. Не был организован консилиум, никто не говорил о возможной смерти.

Врачи спрашивали Валентину в грубой форме «Ты фильмов насмотрелась что ли? Нашему профессионализму не доверяешь?»

13 мая в 21:40 сын Валентины умер, не приходя в сознание. Официальную причину смерти обозначили как «гепатит», однако диагноз в дальнейшем не подтвердился.

Валентина Коваленко обращалась в Минздрав, Роспотребнадзор, прокуратуру, но это не привело ни к каким результатам, расследование не проводилось должным образом. Заявление в Следственный комитет, которое подала мать погибшего, несколько месяцев лежало на полке.

«Следствие длится уже год, но ничего не сделан. Сейчас делается все, чтобы просто закрыть дело», — отмечает Валентина. Она рассказывает, что была произведена эксгумация, так как существовала версия, что ее сына довели до донорства. Экспертиза отправлена в Казань, но только ожидание очереди займет год.

Валентина Коваленко просит обратить внимание на случай халатности и требует установить причину смерти ее сына. «Это ведь не единичный случай, люди так и будут умирать!» — говорит убитая горем женщина.

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