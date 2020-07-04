Госсовет рассмотрел дело собора Святой Софии / Коротко о сути вопроса

Утром в 10:07 в Турции завершилось заседание в Госсовете по вопросу статуса собора Святой Софии. Глава Госсовета выслушал стороны. Заседание длилось не более 30 минут.

Яшар Ниязбаев

Сторона защиты говорит следующее: «Айя-София является собственностью Фатиха Султана Мехмета, который передал её вакфу (фонду). Согласно турецким законам Кабмин, не может принимать решения в отношении собственности фондов. Потому решение Кабмина от 1934 года незаконно. Его нужно отменить».

Прокурор Госсовета заявил, что решение в 1934 году было принято в рамках закона, а потому следует отказать в пересмотре этого дела. «Преобразование собора Святой Софии в мечеть возможно при принятии обратного решения кабинетом министров, т.е. вопрос находится на усмотрении президента», — сказал прокурор.

Своё решение о том, что нужно отменить действие решения Кабмина от 1934 года или нет госсовет озвучит позже. Ожидается, что суд сделает это примерно в течение одного–двух дней. Хотя максимально отведённый для этого срок — 15 дней.

*Государственный совет (Госсовет/Danıştay) — высший административный суд страны, один из четырех высших судебных органов Турецкой Республики.

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