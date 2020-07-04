Тампопечать — технология и применение

Тампопечать предназначена для переноса изображения с формы на обрабатываемое изделие с использованием промежуточных эластичных элементов. Выбрать тампопечать по ссылке https://prioritet.com.ua/tampopechat. Сегодня мы расскажем вам о её технологии и применение. Оставайтесь с нами! Тампопечать имеет обширную цветовую палитру. С помощью особой технологии можно без особого труда перенести графический знак, логотип, текст на пластиковую, стальную или стеклянную поверхность. Нанесённые изображения сохраняются на длительное время и поэтому тампопечать является распространённой в различных сферах. В печати также используют плоскую пластичная форму с углублениями. В настоящее время применяют для печати роллеры. С помощью гибких элементов, которые имеют размер от пяти до семи миллиметров можно легко придать форму предметам. Тираж зависит от сырья и обычно составляет от десяти до ста тысяч оттисков. С помощью данного метода используют специальные краски в состав которых входит растворитель способный разъедать поверхность. Пигмент впитывается в слой, а когда высыхает становится целым. В результате можно получить гладкую однородную поверхность, на которой хорошо будут держаться изображения. Под сырьё обрабатывают стеклянные, пластмассовые и металические объекты. Цвет, который используют полностью зависит от заказа. Краски наносят с помощью трафаретного способа. Огромным преимуществом является то, что можно использовать несколько разных цветов, которые улучшают качество печати. Для печати также необходим макет, который изготавливают благодаря электронного способа. В этом случае нужно ориентироваться на используемое оборудование и поверхность изделия. Только после того как макет будет проверен на технические параметры, на него раскладывают нужное изображение. Для работы сначала изготавливают клише. На металическую поверхность наносят нужный рисунок, далее вымывают и получают углубление. Затем подготавливают машину для печати, устанавливают клише, закрепляют объект для дальнейшей отработки. После этого подают краску и обрабатывают предметы.