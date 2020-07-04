4 июля отмечается несколько церковных праздников

Народный праздник Ульянов день отмечается 4 июля 2020 года (по старому стилю – 21 июня). В православном церковном календаре это дата почтения памяти мученика Иулиана Тарсийского. Поскольку славянам имя Иулиан было непривычным, в качестве названия народного праздника они выбрали ближайшее по созвучности с ним.Иулиан родился в Киликии, провинции на юго-востоке Малой Азии, в знатной зажиточной семье приблизительно в 286 году. После смерти главы семейства они переехали в город Тарс, родину апостола Павла. Мать Иулиана направила всю свою любовь и заботу на единственного сына. Она была христианкой. Сына воспитывала в благочестии и смиренном послушании.Когда начались гонения на христиан, юношу, которому уже исполнилось 18 лет, схватили и привели к правителю города Маркиану. Долго он уговаривал Иулиана отречься от христианства и совершить ритуал жертвоприношения языческим богам. Ни уговоры, ни угрозы не смогли убедить юношу отступиться от Господа. Тогда его закрыли в темнице. Целый год язычники пытались переубедить Иулиана, переводя его из одной темницы в другую. Они надеялись, что его сердце дрогнет, и молодому христианину надоест быть узником, лишенным многих благ. Мать мученика боялась этого. Она следовала за ним и использовала всякую возможность укрепить веру сына, не дать ему совершить поступок, который погубит бессмертную душу.

Когда мучителям надоело ждать, они посадили юношу в мешок и бросили в море. Это произошло в 305 году. Бездыханное тело мученика вынесло на берег Александрии, где его похоронили христиане.Какой праздник православный сегодня, 4 июляПо церковному календарю 4 июля поминают царя Иверийского Арчила II, пострадавшего за веру — прямого потомка благоверного царя Мириана.Грузия в царствование Арчила II, принадлежащего к династии Хосроидов, подверглась опустошительному нашествию халифа Мурвана-Кру (Глухого), которого грузинский народ прозвал так за его неумолимую жестокость.Положение было безвыходным, грузины со слезами просили заступничества Пресвятой Богородицы и чудесным образом победили противника, значительно превосходившего силами, в сражении при реках Абаша и Цхенисцхали.После победы Арчил II занялся восстановлением грузинского царства. Но вскоре Грузия подверглась новому нашествию арабов — неожиданному вторжению Джиджум-Асима.Чтобы избавить страну от нового разгрома, царь явился в стан арабов, чтобы испросить мира и признать вассальную зависимость Грузии. Джиджум-Асим принял гостя милостиво, обещая свое покровительство, если он примет мусульманство.Когда ни обещания, ни уговоры, ни пытки не смогли заставить царя отречься, ему отрубили голову. Произошло это в 744 году.