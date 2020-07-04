Кремль прокомментировал возможность амнистии в 2020 году

В настоящее время стало очевидным, что амнистия в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне к установленному сроку принята не будет и в лучшем случае откладывается на неопределенной срок.Амнистия по уголовным делам будет или нет в 2020 годуВ Кремле не ведутся обсуждения об амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом во вторник, 23 июня, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, таких обсуждений нет», — ответил он на вопрос журналистов.Госдума не готовит проект постановления об амнистии к 75-летию Победы. Об этом со ссылкой на председателя комитета нижней палаты парламента Павла Крашенинникова сообщают репортеры.«Проработанных текстов нет, амнистии не ожидается», — уточнил глава профильного комитета.Депутат пояснил, что важно, чтобы «не создавалось впечатление, что можно совершать одни и те же преступления, а потом всё равно выпустят. Это неправильно».Последний раз амнистия объявлялась в 2015 году в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.