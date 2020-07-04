Умер отец Хабиба Нурмагомедова

После продолжительной болезни скончался отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Абдулманап Нурмагомедов умер в пятницу утром на 58-м году жизни. «Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение!» — написал Кадыров в своем Telegram-канале.Отец российского спортсмена несколько месяцев боролся с коронавирусом.23 июня Хабиб Нурмагомедов признался, что положение у его отца остается тяжелым. Несмотря на победу над COVID-19, он столкнулся с тяжелыми последствиями на сердце и почках. Известно, что Нурмагомедов старший перенес инсульт и операцию на сердце, которое не выдержало таких нагрузок и 3 июля остановилось. Причиной смерти стало повторное кровоизлияние в мозг.

Абдулманап Нурмагомедов – это без преувеличения настоящая легенда спортивных единоборств. О нем знают по всему миру. Его уважали даже самые злейшие враги его сына. Конор Макгрегор и Тони Фергюсон поддерживали Абдулманапа, когда тот находился в коме. И даже неудачная шутка двоюродного брата Хабиба Абубакара, в которой он пытался задеть Конора, сравнив его удушение с симптомами коронавируса не смогло повлиять на главное – за Абдулманапа действительно переживали и молились все.Для тех, кто хотя бы изредка следил за смешанными единоборствами, достижения Нурмагомедова старшего известны не понаслышке. Для остальных – напомним. Абдулманап Магомедович – заслуженный тренер России, вошедший в Книгу рекордов России как специалист, которому удалось воспитать наибольшее число чемпионов мира по самбо – целых восемнадцать человек! Абсолютно уникальное достижение.