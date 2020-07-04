Установлено количество человек в машине Ефремова в момент ДТП

Актер Михаил Ефремов находился за рулем автомобиля, когда произошло ДТП, сообщил источник, близкий к следствию. Как сообщил источник, следствие установило, что автомобилем управлял сам актер. Кроме того, «пассажиров не было».По словам источника, «это подтверждается в том числе камерами видеонаблюдения и показаниями свидетелей».Михаил Ефремов, новости сегодня, 04.07.2020Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова в суде намекнул, что в машине в момент смертельной аварии артист мог находиться не один.

По словам правозащитника, Ефремов из той ночи мало что помнит. Пашаев уточнил, что сотрудники ДПС приехали на место уже после столкновения, и никто не знает, что происходило в момент самого ДТП.На вопрос о том, был ли Ефремов за рулем, адвокат отвечать отказался. В машине могло быть и 10 человек и один, кинул интригу Пашаев в эфире телеканала «Россия 1».До этого адвокат семьи погибшего Сергея Захарова высказал опасения, что защита Ефремова может представить виновным в ДТП другого человека. Александр Добровинский отметил, что такая возможность на сегодняшний день появилась на 80%.