Алтайская сеть Мария-Ра выкупила здания обанкротившегося новосибирского ритейлера

Торговая сеть «Мария-Ра» выкупила на торгах два здания магазинов обанкротившегося сибирского ритейлера ООО «Компания Холидей». Соответствующая информация была размещена на портале «Федресурс». Алтайская компания претендовала еще на три объекта, и в одном случае может получить здание «вне конкурса».

На торги было выставлено имущество ритейлера-банкрота, находящееся в залоге у ООО «Грос Ритейл» (структура Сбербанка): 10 зданий с земельными участками и 12 помещений торговых центров и магазинов в Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае. Общая стоимость составила 1,39 млрд рублей. В результате покупателей нашли восемь зданий и помещений в Новосибирске, Бийске, Новокузнецке и Омске. Общая цена продажи составила 495,4 млн рублей, что на 23 % больше начальной стоимости этого имущества. «Мария-Ра» по начальной цене выкупила два магазина: здание по улице Ленина, 252/2 в Бийске площадью 2,9 тысяч кв. м досталось сети за 55,3 млн рублей, а здание по проспекту Кузнецкстроевскому, 30 «А» в Новокузнецке площадью около 1 тысяча кв. м — за 40,8 млн рублей.

Алтайская сеть претендовала еще на три объекта «Холидея», в том числе здание по улице Шумакова, 46 в Барнауле площадью 7,6 тысяч кв. м с начальной ценой 171,7 млн рублей. Ритейлер оказался единственным участником: торги были признаны несостоявшимися, но «Мария-Ра» получила право на выкуп объектов. Другой аукцион — по продаже здания в Салаире (Кемеровская область) — не состоялся, так как подавшие заявки участники в итоге не сделали ни одного ценового предложения. На помещение магазина в Новосибирске площадью 1 тысяча кв. м и начальной ценой 44,3 млн рублей вместе с «Мария-Ра» претендовали еще 10 участников. В итоге победителем аукциона стал новосибирский предприниматель Алексей Болтрукевич, предложивший 77,1 млн рублей.

«Интерфакс» в связи с этим пишет, что в декабре 2019 года основатель и совладелец «Марии-Ра» Александр Ракшин сообщал агентству о планах купить часть магазинов «Холидея», не уточнив, о каких городах и каком количестве торговых точек идет речь.

Напомним, «Холидей» был одним из крупнейших ритейлеров в Сибири. В 2017 году компания выставила на продажу все свои супермаркеты и гипермаркеты — более 150 объектов общей площадью около 300 тысяч кв. м. В Барнауле ритейлер также принялся избавляться от площадей. Эти события стали предвестниками банкротства компании. Владелец сети Николай Скороходов озвучивал надежду закрыть все обязательства перед кредиторами, крупнейшими из которых были «Россельхозбанк», «Альфа-банк», Сбербанк и «Газпромбанк». Однако в феврале 2019 года «Холидей» все же был признан банкротом.