ФАС возбудила дело против «дочки» Procter&Gamble

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Александр Кондратюк/РИА «Новости»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против компании «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания», дочерней компании Procter&Gamble, за разницу в качестве стиральных капсул в России и Европе, пишет РИА «Новости» со ссылкой на замглавы ведомства Андрея Кашеварова.
«ФАС России возбудила дело в отношении ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» по признакам нарушения закона «О защите конкуренции»», — сказал Кашеваров.
Замглавы добавил, что компания не выполнила условия ранее вынесенного предупреждения.
Отмечается, что в начале декабря ФАС и Роспотребнадзор установили, что стиральные порошки Ariel и Persil, а также шоколад Lindt, продаваемые в России, уступают по качеству этим же маркам в Европе.
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