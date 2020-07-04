Замглавы Минобрнауки и чиновник Россотрудничества задержаны за мошенничество на десятки миллионов

Чиновники в ближайшее время предстанут перед судом для избрания меры пресечения

В Москве задержаны заместитель министра науки и высшего образования Марина Лукашевич и начальник управления Россотрудничества Михаил Попов. Их подозревают в мошенничестве в связи с хищением бюджетных средств на 40 млн рублей.

«Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Москве и ГСУ проведено более 30 обысков в жилищах и на рабочих местах фигурантов уголовного дела. В настоящее время сотрудниками полиции оба фигуранта задержаны», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным источника «Интерфакса», Лукашевич и Попову вменяется хищение на госконтракте в 2016 году. Тогда Попов занимал должность главы департамента Минобрнауки. Он, согласно версии следствия, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая на тот момент еще не работала в министерстве, а возглавляла коммерческую организацию.

Ее компания должна была разработать автоматическую систему обработки научных данных. Но в итоге, деньги были потрачены, а система так и не была не создана. Попов же подписал документы, свидетельствующие о том, что заказ выполнен. Схема не новая для нынешних российских реалий и многократно обкатанная нечистоплотными чиновниками разных уровней.

Позднее Попов перешел на работу в Россотрудничество, где на сегодняшний день занимает пост начальника управления реализации проектов в сфере образования и науки, а Лукашевич — в министерство науки и высшего образования. Согласно информации на сайте ведомства, она была назначена замминистра в 2018 году.

Официальную версию следствия озвучила Ирина Волк. Она не расходится со словами источника агентства — лишь немного уступает в количестве деталей.

По словам официального представителя МВД, полицейские установили, что в 2016 году руководитель некой коммерческой организации, получив бюджетные средства, заключила несколько договоров с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ в интересах Минобрнауки. Но при этом выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме она не собиралась.

«Затем заказчику были представлены результаты выполненных работ, заведомо несоответствующие условиям договоров. Приемку осуществлял сообщник подозреваемой, занимавший руководящую должность в ведомстве. Таким образом, министерству был причинен ущерб в размере более 40 млн рублей», — сказала Волк.

По факту произошедшего Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В Минобрнауки, комментируя задержание замминистра, лишь заявили, что содействуют работе правоохранительных органов.

Судебное слушание об избрании меры пресечения для чиновников отложено на завтра. Лукашевич и Попов пока задержаны на 72 часа.

Ранее глава «Национального антикоррупционного комитета», член СПЧ Кирилл Кабанов предлагал приравнивать хищение бюджетных средств к государственной измене и сажать за это на срок до 25 лет. По его мнению, вопрос о досрочном освобождении и амнистии коррупционеров можно ставить, только если они возместили ущерб.

На сегодняшний день коррупция, по оценке Кабанова, угрожает не только экономике, но и национальной безопасности России.

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