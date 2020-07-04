Дело Halkbank может быть приостановлено из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает Courthouse News.

Адвокат Halkbank Роберт Кэри сославшись на пандемию коронавируса и тот факт, что «подавляющее большинство» свидетелей, находятся за границей, попросил назначить дату судебного разбирательства на март 2022 год.

Вместе с тем прокурор США Майкл Локард предложил провести разбирательство в феврале 2021 года, заявив, что они уже осудили бывшего исполнительного директора банка Хакана Атиллу более двух лет назад.

«Это не тот случай, когда нам нужно начинать с нуля», — цитирует издание Лоркарда.

В статье отмечается, что дата предварительного слушания в отношении Halkbank пока не назначена.

Напомним, что дело Halkbank вновь привлекло внимание в июне, когда Джон Болтон, бывший советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа, упомянул его в своих мемуарах.

В своей книге Болтон рассказал, что у него есть опасения, что Трамп окажет услугу лидерам Турции и Китая. По его словам, Трамп однажды в 2018 году сказал своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, что сделает всё возможное, чтобы снять обвинения с государственного кредитора республики, путём отстранения только прокуроров от дела.

В статье указывается, что американский прокурор Джеффри Берман, который занимался этим делом, согласился уйти в отставку 20 июня, после того как первоначально отказался покинуть свой пост, когда ему сообщили, что его уволил президент.