Лукашенко рассказал о зависти россиян к белорусам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что граждане России и Украины завидуют белорусам, сообщает РБК.
Александр Лукашенко.
president.gov.by
Об этом Лукашенко рассказал, когда выступал с речью на торжественном собрании, посвященном Дню независимости Белоруссии.
«Главное, мы избежали войн, живем в безопасной, спокойной стране, где каждый, кто имеет малыша, может выйти на улицу в любое время суток и быть спокойным. Нам завидуют люди из других стран: наши братья-россияне, украинцы», — сказал президент республики.
Он также напомнил о выборах президента в стране, на которых белорусы определятся с будущим страны.
Лукашенко подчеркнул, что он «уже наелся этой президентской доли», но решил участвовать в выборах — не потому, что держится за кресло «посиневшими пальцами», а потому, что свои лучшие годы отдал строительству страны.
«Мы с вами прожили вместе четверть века, как умели, строили нашу Беларусь, как умели, создавали», — сказал Лукашенко.
По его мнению, среди старшего и среднего поколений основная масса людей «правильно оценивают ситуацию в стране».
Ранее Лукашенко объяснил задержания политиков в Белоруссии, которые могли бы «помешать» ему на выборах.
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