Антимонопольщики возбудили второе дело признакам ценового сговора закупе молока Алтайском крае

УФАС по Алтайскому краю возбудило второе дело из-за ситуации с закупом молока у населения региона. Признаки нарушения антимонопольного законодательства выявлены в действиях трех компаний, которые приобретают сырье у владельцев личных подсобных хозяйств (ЛПХ) в Краснощековском районе, сказано в сообщении ведомства.

В заключении антиконкурентного соглашения, приводящего к установлению и поддержанию закупочных цен на сырое молоко, подозреваются ООО «СМК» из Томска, АО «Барнаульский молочный комбинат», которые уже являются ответчиками по аналогичному производству на рынке закупа молока Курьинского района, а также СПК «ЧарышАгроПродукт» из Барнаула.

В ходе предварительной проверки установлено, что на территории Краснощековского района на рынке закупа молока у населения в апреле-мае текущего года ценовая ситуация характеризовалась снижением закупочных цен. С 1 мая ООО «СМК», АО «Барнаульский молочный комбинат», СПК «ЧарышАгроПродукт» для жителей района одномоментно установили цену за литр молока в размере 18 рублей.

В отношении данных хозсубъектов Алтайское краевое УФАС России возбудило дело по признакам нарушения п. 1 ч. 1 ст. 11 Закона «О защите конкуренции». «Компании, работающие в условиях конкурентного рынка, должны вести самостоятельную политику формирования цен, продиктованную собственными экономическими затратами и иными составляющими. Когда мы видим, что конкурирующие фирмы одномоментно начинают приобретать у населения молоко по одинаковой цене, у нас логично возникают вопросы о соответствии их действий антимонопольному законодательству», — пояснил заместитель руководителя Алтайского краевого УФАС России Сергей Скорик.

В рамках разбирательства управлению предстоит выяснить наличие объективных причин и обстоятельств у ответчиков для синхронных действий по ведению единообразного ценообразования. Факт нарушения антимонопольного законодательства устанавливается на заседании Комиссии Управления, которое по данному делу назначено на 30 июля 2020 года.

Как уточняет ведомство, в текущем году в Алтайское краевое УФАС России поступило более 80 обращений владельцев личных подсобных хозяйств из 25 районов края по вопросу снижения закупочных цен на молоко в весенний период. По итогам проведенных проверок Алтайское краевое УФАС России в июне возбудило первое дело в отношении трех компаний, работающих на рынке закупа сырого молока в Курьинском районе. В рамках первого заседания 25 июня комиссия УФАС определила отложить рассмотрение дела в связи с необходимостью получения дополнительной информации. Следующее рассмотрение назначено на 21 июля.

По результатам мониторинга в восьми районах — Алейском, Волчихинском, Егорьевском, Змеиногорском, Михайловском, Третьяковском, Быстроистокском, Локтевском районах, признаков сговора либо согласованных действий, запрещенных антимонопольным законодательством, не установлено.

В настоящее время продолжаются проверки в 15 муниципалитетах – Благовещенском, Завьяловском, Ключевском, Мамонтовском, Немецком национальном, Новичихинском, Панкрушихинском, Петропавловском, Поспелихинском, Рубцовском, Солонешенском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском, Чарышском, Шипуновском районах. При выявлении признаков нарушения антимонопольного законодательства будут также приняты меры антимонопольного реагирования.