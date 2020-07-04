На вихідні в районі на Волині закривають ринки та скасовують богослужіння

У Ратнівському районі тимчасово не працюватимуть промислові магазини, ринки та не проводитимуться богослужіння.

Про це повідомляє Район.Ратне.

Таке рішення прийняла районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, у зв’язку з аналізом причин підвищення захворюваності населення та визначення протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню гострої респіраторної інфекції COVID-19.

Зокрема, члени комісії вирішили:

— припинити роботу магазинів промислових товарів, центрального ринку смт Ратне, торгових рядів на період 04-05.07.2020 року;

— на території району не проводити богослужіння у храмах різних релігійних конфесій 04-05.07.2020 року.