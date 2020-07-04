Хиллари Клинтон уверена, что справилась бы с пандемией лучше Трампа

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Хиллари Клинтон, госсекретарь США с 2009 по 2013 год, кандидат в президенты на выборах 2016 года

Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Соперница президента США Дональда Трампа на выборах главы государства в 2016 году Хиллари Клинтон уверена, что справилась бы с пандемией новой коронавирусной инфекции лучше него. Об этом она заявила в интервью подкасту издания The Hollywood Reporter.

«Мы не смогли бы остановить пандемию на наших границах так, как утверждал Трамп в начале, но мы уверены, что могли бы сделать лучшую работу, спасая жизни, моделируя лучшее, более ответственное поведение», — отметила Клинтон.

В настоящее время США занимают первое место в мире по числу случаев новой коронавирусной инфекции. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране выявлено почти 2,8 млн случаев заболевания, из них более 129 тысяч — с летальным исходом.

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