На Украине увеличилось число безработных

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

На Украине к 1 июля было официально зарегистрировано 518 тысяч безработных. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на данные Государственного центра занятости страны.

«Вопреки заявленному правительством курсу на создание в мае-июне 0,5 млн новых рабочих мест, количество официально зарегистрированных безработных выросло до 0,5 млн», — говорится в материале издания.

Так, на 1 января 2020 года на Украине было зарегистрировано 338,2 тысячи безработных, а к 1 июля эта цифра увеличилась до 517,7 тысячи.

Отмечается, что большинство плановых сокращений персонала произошло в промышленности.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал создать в мае-июне 500 тысяч новых рабочих мест.

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