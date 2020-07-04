В Казани устроили салют в честь присвоения звания города трудовой доблести

В Казани был дан салют в честь присвоения звания «Город трудовой доблести». Над акваторией реки Казанки было использовано более 4 тыс. пиротехнических изделий. Салют начался в 21:00 и продлился 5 минут.

Фото: Сергей Елагин

Праздничные залпы были даны с трех точек — двух барж в акватории Казанки у «Чаши» и понтона у парка аттракционов «Кырлай». Лучшими местами для просмотра фейерверка стали территория у центра семьи «Казан» и Кремлевская набережная, сообщает пресс-служба исполкома Казани.

О том, что Казани и еще 19 российским городам присвоят звания города трудовой доблести, сегодня заявил президент РФ Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа». Мэр столицы РТ Ильсур Метшин поблагодарил всех, кто поддержал заявку Казани. Он напомнил, что за присвоение звания городу выступили 2,4 млн человек по всей стране.

Согласно принятому в марте 2020 года закону, основанием для присвоения звания служат госнаграды предприятиям тыла, вручение им Красных знамен госкомитета обороны, документально подтвержденные факты трудового героизма жителей в 1941–1945 годах.

Казань была одним из важнейших тыловых центров Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Более 70 предприятий были эвакуированы в Казань, 139 предприятий города перешли на военные рельсы. Каждый шестой боевой самолет, включая 93% пикирующих бомбардировщиков Пе-2, приборы управления и оптика, порох и миллиарды зарядов к «Катюшам», 45 госпиталей и 334 тыс. раненых, которых приняла Казань, — все это вклад города в Победу.