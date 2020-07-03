Абдулманап НурмагомедовФото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российского тренера Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в Дагестане. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что похороны прошли в селе Кироваул Кизилюртовского района, где Нурмагомедов жил. По словам собеседника агентства, на прощальной церемонии присутствовали родственники, спортсмены из Москвы, а также глава Чечни Рамзан Кадыров. «Было не так много людей», — рассказал источник.

57-летний Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля. Он был госпитализирован в апреле, тогда ему диагностировали коронавирус. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного заболевания.