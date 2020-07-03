В двух американских городах произошла стрельба

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Стрельба произошла в двух американских городах — Брейнтри (Массачусетс) и Хувер (Алабама). Об этом сообщают местные СМИ.

Оба случая произошли в торговых центрах. В результате стрельбы в Брейнтри ранена одна женщина, ее госпитализировали. Двух подозреваемых мужчин уже задержала полиция. По предварительным данным, причиной перестрелки стал конфликт, переросший в драку, между двумя знакомыми друг с другом группами людей.

Причины стрельбы в торговом центре Хувера пока неизвестны. Там ранены четыре человека, их также госпитализировали. Их состояние на данный момент неизвестно.

В июне перестрелка произошла в распределительном центре компании Walmart, который находится в американском городе Ред Блафф (Калифорния). В результате погибли два человека.