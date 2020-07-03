«Похудела и похорошела»: фанаты о преображении певицы МакSим

После того, как звезда объявила об уходе со сцены, она внешне изменилась в лучшуую сторону.

После того, как певица MaкSим объявила о завершении карьеры, она пропала с радаров своих поклонников. В своем официальном аккаунте в Instagram звезда ничего не публиковала с февраля этого года. Однако на днях директор звезды Маргарита Соколова показала, как она сейчас выглядит.

За Марину Максимову можно только порадоваться! Она стала гораздо лучше выглядеть, чем зимой — похудела, похорошела и снова сияет. На снимке заметны ее стройные ноги, лицо больше не сморится опухшим. Звезда проводит солнечные деньки, занимаясь активным отдыхом. Поклонники отметили, что певица стала «худышкой» и ей это очень идет.

Напомним, что последние год-полтора были сложными в жизни артистки. Она жаловалась на жуткие головные боли, из-за которых ей даже приходилось отменять концерты. А в апреле 2019 она попала в ДТП, после чего у нее начались проблемы со здоровьем. Тогда врачи посоветовали ей отдых, минимальные физнагрузки, больше покоя.

Уже в начале 2020 она объявила, что уходит со сцены из-за проблем со здоровьем. В Сети гуляют снимки, на которых певица представлена в совей не лучшей форме. Несмотря на то, что стилисты постарались «причесать» артистку к выходу в свет, все равно была заметна некая полнота и опухшее лицо. Тогда говорили, что МакSим стала хуже выглядеть, а Водонаева и вовсе предположила, что певица злоупотреблет алкоголем.

Но судя по последнем фото, все в жизни артистки наладилось. И стройность вернулась, и опухлость сошла с лица.