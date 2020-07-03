Volkswagen отменил планы по строительству нового завода в Турции из-за коронавируса

Завод стоимостью 1,3 млрд евро (1,4 млрд долларов) в Манисе на западном побережье Турции должен был стать брендом Volkswagen Passat и Superb, седана марки Skoda, начиная с 2022 года с годовой мощностью 300 тыс. единиц, сообщает Handelsblatt.

Надо сказать, что данные планы вызвали недовольство немецких профсоюзов, и Volkswagen подвергся еще большей критике после вторжения Турции в Сирию. Проект был приостановлен с прошлого года.

Компания заявила, что пандемия отодвинула ожидания роста рынка далеко в будущее и «поэтому строительство дополнительных мощностей с сегодняшней точки зрения не требуется».

Первоначально завод предназначался для поставок транспортных средств, которые удовлетворяли бы растущий спрос в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Компания заявила, что намерена реализовать все запланированные проекты по выпуску автомобилей на своих нынешних заводах.