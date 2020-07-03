Стратегии ставок на большой теннис

По статистическим данным большой теннис является второй по популярности игрой после футбола. На него приходится большая часть ставок в букмекерской конторе. Все это объясняется тем, что игра зачастую проходит максимально динамично и интересно, что позволяет делать ставки. На самом деле опытные букмекерские игроки отмечают, что ставки на большой теннис имеют множество преимуществ.

Положительные моменты ставок на большой теннис

1. В этом виде спорта гораздо легче отследить, в каком состоянии находится главный игрок. То есть перед вами лишь одно главное действующее лицо. Например, в футболе аж 11 игроков и если у одного травма, то далеко не факт, что это хоть каким-то отрицательным образом может повлиять на исход матча. А вот что касается большого тенниса, то травма одного игрока и может, к сожалению, сыграть злую шутку.

2. Большое количество камбэков по ходу матча – некоторые посчитают, что это не преимущества, но на самом деле это достаточно положительный момент, который действительно помогает большему числу игроков и букмекеров победить. При чем, заметьте, что камбэки отмечаются как в мужской, так и женской команде.

3. Регулярность соревнований – если вспомним, то соревнования по футболу проходят в строго отведенное время и проводятся достаточно редко. Что касается большого тенниса, то делать собственные ставки можно в абсолютно любое время. Ведь соревнования проводятся ежедневно.

Для того, чтобы не просто делать ставку на большой теннис, а действительно начать с ней выигрывать, необходимо узнать подробнее про возможные варианты и разновидности определенных ставок. К ним можно отнести следующие виды:

1. Ставка на исход – данный формат ставки самый простой и он предполагает, что вы ставите на фамилию победившего. То есть вы не вдаетесь в подробности игры, а лишь утверждаете сухой факт, который отображает, кто выиграет, а кто проиграет.

2. Фора – это более сложный вариант ставки, который предполагает, что один игрок пытается угадать у другого, какое примерное количество геймов будет выиграно. Фора может быть не только положительной, но и даже отрицательной. Плюсовая фора дается на аутсайдеров, а минусовая в свою очередь на фаворитов.