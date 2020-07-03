Глава Республики Алтай отчитался своих доходах первый работы регионе

На сайте правительства Республики Алтай были опубликованы доходы главы региона Олега Хорохордина за минувший 2019 год. Из декларации следует, что финансовое положение Хорохордина практически не изменилось. Прежним остался не только список имущества, но и размер заработков.

Согласно опубликованным сведениям, Олег Хорохордин за 2019 год заработал 4 494 384 рубля. Почти такую же сумму тогда еще врио главы республики указывал по итогам 2018 года, на протяжении которого он еще работал на предыдущем месте – в некоммерческом партнерстве «ГЛОНАСС» в должности председателя. Список недвижимости не претерпел никаких изменений за год: это три квартиры в личном владении и доля в четвертой. Вся жилплощадь располагается в России. Кроме того, Олег Хорохордин владеет гаражом и тремя легковыми автомобилями: Mercedes-Benz, Chevrolet Camaro и BMW 740. Также из транспортных средств в собственности у руководителя региона два мотоцикла — Suzuki GSX-R 750 и BMW HP4, а также снегоход.

Несколько ранее о своих доходах отчитывались и другие члены правительства Республики Алтай. Первый заместитель Хорохордина Виталий Махалов сообщил о 517 405 рублях, заработанных за год. Его супруга – о 124 592 рублях. Небольшие заработки есть даже у несовершеннолетнего сына: 3 рубля. Собственного жилья у четы якобы нет, он живут в предоставленной квартире. Зато в семье есть две машины: Ford Scorpio и BMW X6 xDrive 350i. В автопарке Махаловых есть даже снегоболотоход.

Еще один первый вице-премьер Алексей Тюхтенев, курирующий внутреннюю политику, оказался несколько богаче своего коллеги. Тюхтенев заработал за год 802 тысячи рублей, а его жена – 676,2 тысячи рублей. У него в индивидуальной собственности находятся три земельных участка (531, 300 и 20 кв. м), гараж на 16,2 кв. м и квартира на 309,4 кв. м. Транспорта у семьи нет.

Зампред и по совместительству министр финансов РА Ольга Завьялова задекларировала доход в 7,1 млн рублей. При таких заработках из недвижимости за ней числится только скромный жилой дом на 15 кв. м. Похоже, что проживает чиновница в предоставленном жилом доме, площадь которого составляет 128 кв. м. Четвертый вице-премьер правительства и полномочный представитель РА в Москве Ирина Лозовая отчиталась о заработанных 2,8 млн рублей. Ее супруг зарабатывает чуть меньше: 1,6 млн рублей. В индивидуальной собственности у Лозовой находятся три земельных участка (два по 1000 кв. м и один на 2,5 тысячи кв. м). Также в собственности чиновницы находятся жилой дом (54 кв. м) и квартира (98,9 кв. м). По ½ доли Лозовой принадлежит еще в одном жилом доме, квартире и гараже. Ее муж владеет двумя квартирами (38,7 кв. м и 47,4 кв. м). Также ему принадлежит гараж, площадью 32,6 кв. м и два земельных участка (19 кв. м и 1,5 тысячи кв. м). Также за семейством числятся две машины: Toyota Highlander и Kia Soul (PS).