Наиро Кинтана избежал травм при столкновении с автомобилем во время тренировки

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Наиро Кинтана избежал травм при столкновении с автомобилем во время тренировки

 

  Наиро Кинтана во время тренировки, проезжая по улице города Мотавита (Motavita), столкнулся автомобилем, но избежал серьёзных повреждений. В твиттере города Мотавита сообщается, что автомобиль сделал «неверный манёвр». 

  30-летний колумбийский гонщик команды Arkea-Samsic отказался от госпитализации и предпочёл вернуться домой и воспользоваться помощью личного врача.

 Менеджер Наиро Кинтаны Джузеппе Аккуардо (Giuseppe Acquadro) в интервью La Gazzetta dello Sport сообщил: «Кажется, и мы на это надеемся, что ничего серьёзного. Он ударился   коленом, сейчас отправился в больницу на рентген. Он собирался проверить себя на подъёме и ехал на полной скорости. Машина ударила его зеркалом, он упал на землю».

 После инцидента Наиро Кинтана записал видеообращение, размещённое в соцсетях команды Arkea-Samsic, в котором объяснил, что случилось:

  «Он подъехал сзади, я не мог его увидеть. Автомобиль заехал на белую линию и толкнул меня. Я немного поцарапался, ударил правое колено, а левым бедром ударился о зеркало заднего вида машины, которая меня сбила».