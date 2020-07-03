Госдеп: США против гонки вооружений с Россией и Китаем

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Maxim Shemetov/Reuters

Соединенные Штаты выступают за формирование эффективной международной системы по контролю над вооружениями и против трехсторонней гонки вооружений с участием России и КНР, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя госдепартамента.

Ранее заместитель главы Минобороны России Александр Фомин заявил, что на протяжении продолжительного периода времени США проводят последовательную политику отказа от своих обязательств в сфере контроля над вооружениями в целях обеспечения условий для военного доминирования.

В ответ на данное заявление представитель госдепартамента сказал, что США по-прежнему привержены эффективному контролю над вооружениями, обеспечивающими безопасность США и их союзников.

Он напомнил, что американский президент Дональд Трамп поручил своей администрации «начать новую главу, стремясь к новой эре контроля над вооружениями, которая выходит за рамки двусторонних договоров прошлого». В связи с этим Соединенные Штаты призывают Россию и Китай присоединиться к данной работе, чтобы достичь реальных результатов в области безопасности для наших стран и всего мира.

По словам представителя Госдепа, Трамп хочет «трехстороннего соглашения, которое соответствует нынешней обстановке безопасности, в которой Китай и Россия ведут гонку вооружений».

В Госдепе также отметили, что в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия КНР обязана «добросовестно» вести переговоры с российской и американской сторонами об эффективных мерах, ведущих к ядерному разоружению.