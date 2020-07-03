Обновленная Конституция будет опубликована 4 июля

Остановить прослушивание
close
Николай Хижняк/РИА «Новости»
«Российская газета» опубликует обновленную Конституцию России 4 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу издания.
Текст основного закона страны выйдет в печатной версии издания и появится на официальном сайте.
Как отметили в пресс-службе, в Хабаровске номер с текстом Конституции уже печатается и скоро поступит в киоски и почтовые ящики подписчиков.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому поправки к Конституции вступают в силу 4 июля.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин подписал указ о вступлении в силу поправок к Конституции
— Путин предложил рабочей группе по поправкам в Конституцию продолжить работу
— Политолог: «Волонтеры Конституции» — образец настоящей работы